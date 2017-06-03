​Белоярские велосипедисты присоединившись к акции «Километры здоровья»

Белоярские велосипедисты открыли сезон акцией «Километры здоровья». 24 велосипедиста совершили пробег около пяти километров вокруг города. Акция проходит уже в пятый раз.

«Каждый велосипедист получил свидетельство участника велопробега «Километры здоровья». По опыту скажу, что для людей это важно. Главное, что нашим участникам понравилось, и они обещали совершить с нами и осенний заезд. Хочу пожелать всем удачного велосезона», - отметила председатель совета молодежи Белоярского района Наталья Бобрешова.

Отдельно организаторы благодарят коллектив Белоярской центральной больницы и главного врача Андрея Маренко за медицинское сопровождение мероприятия и популяризацию здорового образа жизни.

24 июня будет устроен небольшой заезд на городской лыжной базе для юных велосипедистов. А общий городской велопробег состоится уже осенью.