​В Югре стало больше медиков

В Югре растет беспеченность населения медицинскими специалистами. По данным окружного депздрава на начало 2017 года, в медицинских организациях округа трудилось 8202 врача и 23496 специалистов со средним медицинским образованием. Прирост числа врачей за прошлый год составил 1,91 процента, специалистов со средним медицинским образованием — 0,22 процента. В целом, обеспеченность врачами выше показателей прошлых лет и составляет 49,8 на 10 тыс. населения. Обеспеченность врачами сельского населения также выше показателей прошлых лет и составляет 21,4 на 10 тыс. населения. Обеспеченность сельского населения специалистами со средним медицинским образованием составила 95,1 на 10 тыс. населения, что лучше показателей прошлых лет.

Низкая обеспеченность врачами населения сохраняется в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нефтеюганском районах, Когалыме, Лангепасе, Радужном, Югорске, Нефтеюганске.

В Югре осуществляется ряд мер для привлечения и сохранения медицинских специалистов. Так, в 2016 году выплаты по одному миллиону рублей единовременной компенсационной выплаты получили 99 врачей, по 500 тысяч рублей - 10 работников ФАПов; по 100 тысяч рублей - 11 врачей и 20 специалистов со средним медицинским образованием; ежемесячные выплаты на конец года получают 10 врачей, 35 специалистов со средним медицинским образованием.

На начало 2017 года компенсацию расходов на аренду жилого помещения получают 346 врачей, 4 специалиста со средним медицинским образованием; компенсацию расходов на коммунальные выплаты получают 430 врачей, 1830 специалистов со средним медицинским образованием.

Всего в 2016 году были привлечены в медицинские организации из других регионов РФ 391 врач, 335 специалистов со средним медицинским образованием.