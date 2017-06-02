​Штормовой ветер, грозы и град: Югру накроет непогода

Спасатели Югры готовы оперативно отреагировать на чрезвычайные ситуации, возможные из-за надвигающейся на округ непогоды. Синоптики прогнозируют на 3 июня дожди, грозы, град, штормовой ветер порывами до 18-23 метров в секунду.

«Такие неблагоприятные погодные условия могут способствовать падению слабоукреплённых конструкций, деревьев, повреждению остекления зданий и строений, обрывам линий связи и электропередач, возникновению дорожно-транспортных происшествий, вследствие нарушения правил дорожного движения. Выпадение града может привести к повреждению автомобильного транспорта и травмированию людей», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре

Штормовое предупреждение уже направлено в администрации муниципалитетов для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроля за системами жизнеобеспечения.

Населению в период действия штормового предупреждения необходимо быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности, а лучше и вовсе остаться дома и отложить загородные поездки и походы.

При возникновении происшествий сообщать о случившемся по телефонам: «112» или 8(3467)397-777.