​В медучреждениях Югры стартует месячник по профилактике наркомании и СПИДа

Во всех лечебно-профилактических учреждениях Югры стартует месячник «Подумай о своем будущем! Выбор за тобой!», в рамках которого пройдут мероприятия, направленные на профилактику наркомании и СПИДа.

По официальным данным на каждые 100 тысяч населения в ХМАО приходится 255 наркозависимых граждан. По информации Сургутского филиала Центра профилактики и борьбы со СПИД, число ВИЧ-инфицированных людей на этой же территории составляет 17996 человек.

«Тысячи человек сегодня находятся в цепких лапах наркотиков, и тысячи человек не знают, как жить с положительным статусом ВИЧ. Пришло время изменить ситуацию, - уверены в окружном депздраве. - Месячник «Подумай о своем будущем! Выбор за тобой!» в первую очередь направлен на профилактику наркомании и синдрома приобретенного иммунодефицита человека – заболевания, широко распространенного среди зависимых людей. Неудивительно, ведь там, где присутствуют наркотики, всегда есть спрос на иглы для инъекций и на не обремененные обязательствами интимные отношения».

В период проведения мероприятия сотрудники медучреждений будут информировать людей о проблеме наркомании и СПИДа, развенчивать основные мифы, связанные с данными заболеваниями, рассказывать о самых эффективных и действенных способах по их предотвращению, и объяснять горожанам, как помочь тем, кто уже находится во власти этих недугов.