​Пять муниципалитетов Югры получат 309 млн рублей на строительство

Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Когалым, Покачи и Советский район получат субсидии на строительство. Из окружного бюджета будет им будет выделено 309 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 2 июня, в ходе заседания правительства региона, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Заявленная муниципальными образованиями автономного округа потребность в субсидиях превышает общий размер субсидий, предусмотренный государственной программой на текущий финансовый год. В связи с этим, субсидию между муниципалитетами будут распределять, учитывая освоение ранее выделенных средств на данные цели», - отметили в департаменте.

Директор окружного департамента строительства Руслан Цыганенко подчеркнул, что средства направлены в муниципалитеты, которые выполняют и перевыполняют свои программы по вводу жилья, а также имеют наибольшее количество показателей по сносу непригодного, аварийного жилья.