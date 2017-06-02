​В Когалыме закрыли несколько почтовых отделений, работающих с нарушениями

Окружное управление Роспотребнадзора через суд на 10 суток приостановило деятельность двух отделений «Почты России» в Когалыме. Они работают на первых этажах многоквартирных домов, однако не оборудованы отдельными входами, что является нарушением.

Речь идет о почтовых отделениях № 4 и № 5, расположенных по адресам: ул. Ленинградская, д.2 и ул. Дружбы Народов, д.26.

Почтовые отделения закрывали и раньше, также предприятие оплачивало штрафы. «Федеральное Государственное унитарное предприятие «Почта России» на протяжении более пяти лет не исполняет требования санитарного законодательства при оборудовании своих почтовых отделений, находящиеся на первых этажах жилых домов, отдельными от жилой части здания входными группами. За указанный период в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Когалыме от жителей указанных поступило более 20 жалоб», - отметили в пресс-службе ведомства.