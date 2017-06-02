​В Югре скоро появится новый герб // ФОТО

Нынешний герб, как это давно известно, не отвечает законам геральдики. Он был утвержден 22 года назад, но не прошел согласование с геральдическим советом при президенте России.

Старый югорский герб на протяжении всего времени своего существования так и не был занесен в государственный реестр.

Фото Ирины Швец

Новый герб, судя по эскизам, будет выглядеть весьма пышно: в поле рассеченного зеленого и синего щита размещен символ двуглавой птицы (раньше он был стилизованным). Щит держат черные лис и медведь с раскрытыми пастями, из которых торчат языки. В лапах звери держат флаги. На одном их них расположены перекрещенные копья, на втором – человек в набедренной повязке с дубиной. Сверху герб увенчан короной Российской Империи.