​Санврачи признали безопасными для людей только четыре пляжа в Югре

По территории Югры протекают реки Объ и Иртыш, а также 12 их притоков, около 30 тысяч мелких речушек и около 290 тысяч озер. Но, несмотря на многоводность, пляжный отдых жителям округа практические недоступен.

«Ежегодно югорчанами, в качестве зон рекреациииспользуется порядка 20 пресноводных водоёмов, но только четыре из них могут использоваться населением в целях отдыха на водном объекте», - сообщается сегодня на официальном сайте окружного управления Роспотребнадзора.

В минувший летний сезон официально признаны соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологического законодательств пляж на берегу протоки Каюковская в Лангепасе, в ЛОУ МАУДСОЛ «Окунёвские зори» на 17километре Федеральной дороги Югорск-Пионерский, пляж на территории загородного детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» в пгт. Луговой и озеро Нешинлор, расположенное в границах города Белоярский.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре напоминает, что купание в несанкционированных водоемах иногда заканчивается трагедией.