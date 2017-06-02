ВЦИОМ: Юмор и здоровье — главные темы, которыми интересуются россияне в соцсетях

Самыми популярными среди россиян остаются социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их ежедневно используют 42 и 27 процентов пользователей соответственно. Причем, «ВК» - популярен среди молодежи (84%), а «ОК» - среди взрослой публики старше 60 лет (40%). Всего же на соответствующие ресурсы заходят 61 и 54 процента опрошенных интернетчиков.

Instagram с той или иной периодичностью просматривают 25 процентов, страницы Facebook и «Моего мира» листают 20 процентов. Twitter и Livejournal наименее популярны: ими пользуются 11 и семь процентов соответственно.

Наиболее востребованными в социальных сетях тематическими сообществами и группами являются юмористические (их просматривают 43%), связанные со здоровьем (41%), новости о событиях в стране (41%). Также интересны страницы о еде и кулинарии (36%), о доме и семье (33%), путешествиях (32%), спорте (31%), науке и технике (28%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-24 апреля 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.