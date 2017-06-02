В Югре за три года выросло количество детей от нуля до 17 лет на 5,4 процента — до 405795 человек. 51 процентов из них — мальчики. Также увеличилось количество многодетных семей на 23,7 процента до 23390. Большая часть детей проживает в городских населенных пунктах и только 8,1 процента детей - в сельской местности.

«Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков, является организация отдыха, оздоровления и занятости детей», - отметили в департаменте социального развития округа.

1 июня в Югре состоялось открытие 302 организаций отдыха детей и их оздоровления. Всего в период летней оздоровительной кампании 2017 года в автономном округе планируется работа 569 организаций. Более 70000 детей планируется охватить отдыхом и оздоровлением, в том числе 22430 юных югорчан отправятся отдыхать в климатически благоприятные районы страны и за ее пределы.