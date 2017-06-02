​Сургутян предупреждают о надвигающихся сильном ветре и грозе

В субботу, 3 июня, в Сургуте ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами до 19 метров в секунду и гроза. Об этом предупреждает городское управление ГО и ЧС.

Специалисты рекомендуют жителям города соблюдать меры безопасности: находясь на улице, держаться дальше от повреждённых и поваленных деревьев, раскачивающихся вывесок и рекламных конструкций, шатких строений. А лучше и вовсе не выходить на улицу без крайней необходимости. Окна и двери необходимо держать закрытыми. Автомобилистам стоит поставить машины в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Отметим, по данным Ханты-Мансийского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятная погода ожидается в западных и центральных районах округа. Местами пройдет град.