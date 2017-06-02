​ГИБДД Югры усилила контроль за соблюдением правил тонировки

В Югре с 1 по 9 июня проходят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений, связанных с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

В ГИБДД округа напомнили, что за нарушение правил тонировки предусмотрен штраф — 500 рублей, а за неисполнение законного требования сотрудников полиции по устранению тонировки — штраф в размере от 500 рублей до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток.

«Допускается тонировать боковые задние стекла, заднее автомобильное стекло, наносить цветную прозрачную полосу из пленки на верхнюю часть лобового стекла. Для легковых и коммерческих автомобилей, ее ширина не должна превышать 14 см», - напомнили в пресс-службе ведомства.