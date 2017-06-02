​СМИ: Трамп, придя к власти, пытался снять санкции с России

Президент Америки Дональд Трамп сразу после избрания поручил Госдепартаменту проработать предложения о снятии экономических санкций с России, передает YahooNews со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил порталу высокопоставленный представитель Белого дома, «мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение». Вместе со снятием санкций, предполагалось вернуть РФ дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была заблокирована предыдущим главой государства Бараком Обамой в конце декабря 2016 года.

«Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке», — подтвердил бывший сотрудник Госдепа Дэн Фрид, который рассказал о «панических звонках» чиновников, которые обращались к нему с сообщениями, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

Именно Фрид и стал препятствием на пути Трампа: он рассказал, что получив несколько таких звонков, обратился к нескольким конгрессменам и попросил их оперативно принять законопроект, который усложнит отмену санкций. «Это была бы абсолютная победа для русских», — комментирует помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски.