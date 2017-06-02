​Медведев постановил снять запрет на поставку ряда продуктов из Турции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее запрет на поставку из Турции ряда продуктов. Документ опубликован на сайте правительства страны.

«Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника», - говорится в постановлении.

Кроме того, отменён запрет на выполнение определённых видов работ и оказание ряда услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции. Так, теперь на территории России компании Турции могут выполнять строительные работы, а также работать в сфере туризма.