Белоярский аэропорт заплатит штраф за нарушение экологического законодательства

Сургутская транспортная прокуратура оштрафовала АО «Аэропорт Белоярский» за нарушения экологического законодательства. Специалисты надзорного ведомства, проводя проверку, выяснили, что аэропорт хранит отработанные масла на земельном участке, не предназначенном для данных целей. В частности, на земельном участке не была оборудована специальная площадка для хранения отработанных масел и твердых бытовых отходов.

«По факту выявленных нарушений в отношении АО «Аэропорт Белоярский» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами), по результатам рассмотрения которого общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Устранение нарушений находится на контроле Сургутского транспортного прокурора.