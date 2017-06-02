​Минздрав предложил не финансировать из бюджета фильмы, в которых герои курят

Минздрав предлагает запретить поддержку из бюджета фильмов, в которых герои курят либо демонстрируются табачные изделия, а также ограничивать в аудиовизуальных произведениях показ брендов сигарет.

Предложение содержится в доработанной версии антитабачной концепции, которую Минздрав разослал в федеральные органы исполнительной власти, пишут сегодня «Известия».

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий. Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копирую его», — считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров по этому поводу заметил, что нигде в мире не борются с курением посредством запретов на него в фильмах: «Наивно представлять, что это связано между собой. Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят».

Напомним, с 2013 года реклама табачных изделий в России запрещена законом «О рекламе», но не запрещено продвижение сигарет в фильмах.