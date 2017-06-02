​Ханты-Мансийский НПФ в прошлом году получил 1,45 млрд рублей дохода

В прошлом году Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд получил доход в размере 1,45 млрд руб. Чистая прибыль по собственным средствам составила 78 млн руб. Доходность от размещения пенсионных накоплений составила 9,63 процента, что является среднерыночным показателем и превышает уровень инфляции в России. Итоги работы за 2016 год озвучил президент фонда Алексей Охлопков, выступая перед Советом директоров. Члены Совета дали положительную оценку работы фонда, отметили в пресс-службе компании.

Экспертная оценка фонда также остается положительной. Так, ведущее российское рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило очень высокий уровень надежности Ханты-Мансийского НПФ – уровень А+.

«Год был очень непростой, было очень много неопределенностей и изменений со стороны Банка России, Пенсионного фонда РФ, других ключевых ведомств. По дополнительному пенсионному обеспечению фонд продвинулся хорошо, по обязательному пенсионному страхованию, не смотря на все события, устоял на месте. При этом все требования Банка России нам удалось соблюсти. Считаю, что в целом с поставленными задачами Ханты-Мансийский НПФ справился», - прокомментировал работу, проведенную в минувшем году, Алексей Охлопков.

Члены Совета директоров единогласно утвердили годовой отчет Ханты-Мансийского НПФ, положительно оценив результаты работы фонда. Вопрос по утверждению отчета фонда за 2016 год вынесен на общее собрание акционеров.