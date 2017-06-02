​Югра и Владимирская область договорились совместно развивать туризм

Губернаторы Югры и Владимирской области Наталья Комарова и Светлана Орлова определили направления взаимодействия на ближайшие полтора года. План мероприятий по соглашению, заключенному в декабре 2016 года и охватившему взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах, подписано на Петербургском международном экономическом форуме

В ближайшие полтора года будут разработаны совместные инвестиционные проекты, регионы будут участвовать в выставочных и бизнес-мероприятиях, обмениваться опытом в градостроительной деятельности. Специальный раздел плана посвящен туризму. «Предполагается, что туроператоры и турагентства Владимирской области примут участие в туристической выставке-ярмарке «Югра-тур». В свою очередь участники туристического рынка Югры познакомятся с туристическими возможностями Владимирской области, смогут представить эти программы на выбор югорчан», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Губернатор Югры отметила, что туроператоры могут придти к идее создания нескольких объединенных маршрутов, которые будут включать знакомство с «Золотым кольцом России», русской стариной, богатым наследием югорских коренных народов, направлением, в котором расширялось Московское государство, прежде чем обрело свое современное название «Россия». «Такой туристический продукт мог бы оказаться интересным для иностранцев, приезжающих в нашу страну и желающих охватить все культурное многообразие России. Все это особенно актуально для зимнего туризма, в связи с получением Ханты-Мансийском статуса Новогодней столицы России», - считает Наталья Комарова.