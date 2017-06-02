​В первый день лета в Югре не зарегистрировано ни одного ДТП

В четверг, 1 июня, в Югре дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГИБДД округа. Настолько безаварийно дни в округе проходят не часто. В последний раз не произошло ни одной аварии с пострадавшими 6 сентября 2016 года.

Правила дорожного движения в первый день лета водители нарушали с обычным рвением: выявлено 3315 нарушений, задержаны 19 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

С помощью комплексов видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, на улично-дорожной сети округа выявлено 1123 нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД выявлено пять фактов с признаками составов преступлений.