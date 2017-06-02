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​МегаФон сделал финальный шаг к 5G

«МегаФон» и Huawei установили абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/с. в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ровно год назад мы показывали скорости, чуть превышающие 1 Гбит в секунду. Символично, что мы возвращаемся на то же самое место – в петербургский Музей связи, но уже с новыми разработками – сегодня мы покажем еще большую скорость на сети 5G. Можно много рассуждать и фантазировать о том, как интернет будет развиваться в будущем, но уже сегодня мы можем сказать, что 5G придет в Россию совсем скоро. В 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, и я могу с уверенностью сказать, что этот турнир станет самым быстрым в истории. У всех, кто окажется в Москве и Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата, будет возможность совершенно по-новому прочувствовать эмоции этих соревнований благодаря быстрому интернету от «МегаФона», - отмечает Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона».

В Санкт-Петербурге «МегаФон» и Huawei на своем стенде представили базовую станцию пятого поколения в действии, для чего был задействован режим работы TDD в частотном диапазоне 70 ГГц (E-Band) с шириной полосы 2 ГГц.

Сети 5G помимо высокой скорости также обеспечивают беспрецедентно низкие задержки передачи данных (до 1мс), что открывает новые возможности по применению технологии 5G в различных сферах жизни. Одно из таких направлений — беспилотное вождение, где скорость реакции является критичным фактором. На демонстрационном стенде был представлен макет автомобиля и виртуальной реальности, где посетитель мог ощутить, как автомобиль и окружающая инфраструктура, оснащенные множеством датчиков, взаимодействуя друг с другом по беспроводной технологии 5G, позволяют автомобилю своевременно реагировать на изменяющиеся дорожные условия, пересекать бессветофорные перекрестки, совершать автоматический обгон и так далее.

«Мы вступили в эру, когда все сферы жизни становятся цифровыми. 5G как технология сетей будущего обеспечит подключение в любом месте, в любое время, в движении, практически с нулевыми задержками и безграничными возможностями применения. Для этого потребуются усилия всей экосистемы, включая операторов, производителей оборудования и индустриальных партнеров. Huawei активно сотрудничает с игроками отрасли в области разработки и совершенствования технологии 5G, создания новых сценариев применения, бизнес-сценариев для ускорения промышленной и социальной трансформации. Перед инновационными компаниями Huawei и “МегаФон” открывается огромное пространство для совместного сотрудничества в развитии 5G на пути к миру совершенных коммуникаций», — говорит Эйден У, генеральный директор компании Huawei в России.

Сеть пятого поколения позволят реализовать сервисы, способные повысить конкурентоспособность всей экономики страны. Десятки самых разных отраслей смогут существенно снизить издержки, увеличить производительность труда, что в сумме повысит эффективность экономики и значительно увеличит качество жизни людей. Уже сегодня «МегаФон» направляет значительные силы на изучение и внедрение передовых идей, подчас даже опережая ведущие телеком-компании из наиболее развитых стран.

«В 2008 году «МегаФон» первым из российских операторов запустил в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения (UMTS). В 2012 году компания первой из крупнейших операторов страны запустила сеть четвертого поколения (LTE), а в 2014 году — первой запустила сеть LTE-Advanced, ставшей на тот момент самой быстрой коммерческой мобильной сетью в мире. Компания предоставляет самый быстрый в России мобильный интернет-доступ. Уже сегодня абонентам “МегаФона” доступны скорости до 300 мегабит в секунду, а в Москве — до 450 мегабит в секунду. Вот и сейчас в рамках программы перспективных разработок мы создаем технологический задел в 5G, чтобы первыми в России запустить коммерческую сеть на этой технологии и в очередной раз удивить наших абонентов самыми высокими скоростями», — резюмирует Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании «МегаФон».


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Сегодня в 09:13, просмотров: 81, комментариев: 0


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