​Ольга Голодец пообещала рост пенсий до двух прожиточных минимумов

О новом вероятном повышении пенсий накануне заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Как сообщает ТАСС, на встрече с журналистами чиновница рассказала, что сумма, равная двум прожиточным минимумам, является «ближайшей перспективной цифрой» развития пенсионной системы.

«У нас принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум прожиточным минимумам пенсионера, — уточнила она. — Это в сегодняшних условиях 16,4 тысячи руб. Это наша ближайшая перспективная цифра, дальше мы должны выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума. Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми».

Интересно, что слова вице-премьера расходятся с данными Минэкономразвития, которое ранее опубликовало целевой вариант прогноза до 2035 года: в нем повышение пенсий практически не предвидится.