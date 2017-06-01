​Владимир Путин назвал причины русофобских настроений в некоторых странах

Президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующие вопросы журналистов в рамках Петербургского международного экономического форума, связал русофобские настроения в некоторых странах с утверждением многополярного мира, что не нравится монополистам.

Глава государства отметил, что русофобия в некоторых странах хлещет через край. «Она очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент выразил надежду, что русофобские настроения продлятся недолго: «Долго ли это будет продолжаться? Думаю, что все-таки… надеюсь, во всяком случае, что не так долго, и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознаний, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует такую политику».

«На мой взгляд, это осознание уже приходит. Мы совершенно очевидно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится», — добавил Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. Напомним, в нем принимает участие губернатор Югры Наталья Комарова.