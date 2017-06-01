​Ханты-Мансийский НПФ вошел в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений

По данным за три месяца 2017 г., опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, Ханты-Мансийский НПФ занимает десятое место по доходности пенсионных накоплений среди крупнейших (по сумме пенсионных накоплений) НПФ.

По состоянию на 31 марта 2017 года доходность пенсионных накоплений фонда составила 8,14%.

Результат инвестиционной деятельности Ханты-Мансийского НПФ существенно превышает уровень инфляции. Агентство прогнозирования экономики ожидает в 2017 г инфляцию в стране на уровне 5,2%.

Ханты-Мансийский НПФ, как и прежде, придерживается консервативной инвестиционной стратегии, определяя для себя основным приоритетом сохранность пенсионных накоплений клиентов. Таким образом, фонд не только сохранил, но и преумножил пенсионные накопления своих клиентов.