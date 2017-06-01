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​В 8 российских городах пройдут интерактивные квесты в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства

27 мая 2017 года в восьми городах России стартует серия квестов под названием «Телеканал «Счастливая семья. Участниками этого необычного проекта станут тысячи российских семей.

Дети и родители из Феодосии, Тулы, Томска, Сургута, Благовещенска, Пятигорска, Уфы и Мурманска соберутся в городских парках, чтобы принять участие в интерактивной игре по мотивам известных телепередач «Как стать миллионером», «Голос», «Ревизорро» и многих других.

Квесты стали очень популярным способом проведения досуга для миллионов людей. Они позволяют в игровой форме проверить себя, задуматься о многих важных вещах, которые в повседневной жизни мы часто не замечаем.

В проекте интерактивных квестов «Телеканал «Счастливая семья» команды пройдут множество увлекательных испытаний, в которых потребуется проявить не только внимательность и смекалку. Папам и мамам предстоит продемонстрировать умение быть ответственными родителями, а также знания семейных традиций и ценностей. За каждый этап команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: уважение, прощение, внимание, ответственность. Завершится соревнование динамичным флэшмобом. Также все участники квеста получат бесплатные билеты в кино, а члены команды-победителя еще и ценные подарки.

Кроме того, все участники квестов познакомятся с уникальным Интернет-ресурсом – порталом «Я – родитель» www.ya-roditel.ru, на котором в любой сложной ситуации, связанной с детьми, папы и мамы могут получить совет или помощь специалистов. Там же, на портале, любой человек может выразить свое отношение к жестокому обращению с детьми, присоединившись к Движению «Россия - без жестокости к детям».

«Телеканал «Счастливая семья» - это яркая игра, которая наверняка увлечет родителей с детьми, научит сообща решать задачи и достигать поставленных целей. Масштабная акция в восьми городах не только подарит участникам радостные эмоции. Мы надеемся, что она напомнит взрослым: воспитание детей – большая и сложная работа, для которой нужно быть ответственным, мудрым и терпеливым. Для нас очень важно донести до родителей, что, как бы ни было сложно, нельзя применять жестокость и насилие.Настоящее воспитание – это всегда диалог, построенный на любви и уважении к ребенку», – отмечает председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 108, комментариев: 0


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