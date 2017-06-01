​В центральных и западных районах Югры ночью ожидается ураганный ветер и грозы

В ночь на пятницу, 2 июня, в Югре ожидается ветер западных направлений порывами до 11-16 метров в секунду, в центральных и западных районах округа ветер усилится до 14-19 метров в секунду и пройдут грозы. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем также будет буйствовать ураганный ветер, температура составит +11,+16 ºС, в северных и восточных районах +5,+10 ºС, в юго-западных до +23 ºС.