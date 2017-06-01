​Бизнесмены Югры сократили просроченную задолженность перед банками

Общий долг бизнеса Югры перед банками по данным на 1 апреля 2017 года составляет 249,4 млрд рублей. С января по апрель предприниматели сократили просроченную задолженность на 200 млн рублей до 9,1 млрд рублей. Данные Центробанка публикует «РБК-Тюмень».

Просроченная задолженность по кредитам предприятий «тюменской матрешки» с начала года достигла 27,3 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года показатель был меньше на 3,5 млрд рублей. В частности, в Тюменской области просроченная задолженность увеличилась на 3 млрд рублей. На Ямале — на 700 млн рублей до 4,9 млрд рублей. Общая задолженность компаний перед банками на 1 апреля 2017 года составляет 1 трлн 140 млрд рублей.

В целом по Уральскому федеральному округу, по данным ЦБ, просроченная задолженность бизнеса перед банками равна 79,2 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 5 млрд Общая задолженность – 2,5 трлн рублей.