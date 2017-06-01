​Кудрин заявил о необходимости приватизации нефтяного сектора РФ

Весь нефтяной сектор России должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет, заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Сегодня экс-министр финансов выступает на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме: там он сказал, что в нефтяной отрасли «не нужно государственных компаний. Государственный статус приносит им скорее вред, чем имеет положительный эффект».

Как передает «Интерфакс», финансист также подчеркнул то государственное участие в экономике вообще нужно сокращать: «Это еще наше родимое пятно, что мы не сократили государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому».