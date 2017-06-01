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​В отпускной период на трассах Югры усилился контроль за водителями

На загородных дорогах дежурят автоинспекторы и специалисты Центра медицины катастроф

Автоинспекторы и представители Центра медицины катастроф Югры усилили контроль на загородных автодорогах Югры в отпускной период, сообщает пресс-служба ГИБДД Югры. Основная цель специалистов — предупреждение ДТП по причинам нарушения режима труда и отдыха.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

«В рамках мероприятия работники Центра приглашали автовладельцев в карету скорой помощи для измерения давления, проверки пульса и оценки общего состояния водителей, для выявления утомленного состояния, - рассказали в окружном ведомстве. - Полицейские, в свою очередь, провели с водителями профилактические беседы о недопустимости управления автотранспортом в утомленном состоянии, необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, напомнили о последствиях нарушения установленной скорости, правил обгона.

Автовладельцам продемонстрировали фото и видео материалы с мест ДТП, вручили тематические памятки».

За период проведения профилактических мероприятий проверено более 200 водителей, утомленного состояния не выявлено.

Госавтоинспекция округа обращает внимание водителей на необходимость внимательного поведения на дороге. Управляя автомобилем, необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать дорожные и метеорологические условия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательного использовать средства пассивной защиты при перевозке несовершеннолетних автотранспортом.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 169, комментариев: 0


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