​В ДТП в Березовском районе пострадал ребенок // ФОТО

За минувшие сутки в Югре произошло три автоаварии, в которой пострадали трое взрослых и один ребенок. ДТП, в котором получил травмы несовершеннолетний, случилось в 00.10 1 июня.

«В пяти километрах от поселка Светлый Березовского района 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир, мальчик 2006 года рождения, получили травмы», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры