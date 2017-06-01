​Кремль: Россия ответит на санкции США

Кремль пообещал ответить на санкции Америки, передает ТАСС: об этом говорил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
«Без соответствующей реакции эти шаги не останутся», — заявил он, отметив, что для США «была бы самым лучшим вариантом» корректировка своих действий в отношении РФ.
При этом в администрации президента не считают санкции эффективным инструментом для разрешения кризиса на Украине: напомним, что накануне во время визита в Париж об этом говорил и сам Владимир Путин.
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00