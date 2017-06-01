​Кремль: Россия ответит на санкции США

Кремль пообещал ответить на санкции Америки, передает ТАСС: об этом говорил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.

«Без соответствующей реакции эти шаги не останутся», — заявил он, отметив, что для США «была бы самым лучшим вариантом» корректировка своих действий в отношении РФ.

При этом в администрации президента не считают санкции эффективным инструментом для разрешения кризиса на Украине: напомним, что накануне во время визита в Париж об этом говорил и сам Владимир Путин.