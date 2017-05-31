​Первый день лета Югра встретит «умеренной» погодой

В четверг, 1 июня, в Югре не ожидается неблагоприятных погодных явлений. Во всяком случае, в данный момент такого предупреждения от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не опубликовано. По прогнозу синоптиков, в первый день лета в округе будет все умеренно: небольшие осадки, по югу — умеренные, умеренный юго-западный ветер, температура днем составит +11,+16 ºС, в по северо-востоку +5,+10 ºС.

А вот 2 июня в большинстве районов возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, местами пройдет гроза, возможен град, местами ветер усилится до 17-22 метров в секунду.