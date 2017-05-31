​Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и постановил удалить фильм «Он вам не Димон»

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному, постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» и опровергнуть сведения, порочащие Усманова. Об этом сообщает Meduza.io

В ходе судебного разбирательства судья Марина Васина отказалась вызывать свидетелей и запрашивать данные Росреестра, уточняет издание. Навальный, напомним, просил вызвать в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева.

Усманов не принимал участия в процессе, его интересы представляла группа адвокатов во главе с Генрихом Падвой.

Алишер Усманов подал иск к Навальному в середине апреля, через месяц после публикации расследования «Он вам не Димон» о Медведеве.