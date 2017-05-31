В Лангепасе ответственного за борьбу с коррупцией подозревают в получении взятки

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лангепасу подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

«Следствием установлено, что в 2016 и 2017 годах начальник отдела экономической безопасности и ПК ОМВД России по г. Лангепасу дважды получал от жителей города Лангепаса взятки в виде денег за оказание покровительства в осуществлении предпринимательской деятельности. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В пресс-службе УМВД округа отметили, что по данному факту начата служебная проверка. «В случае если вина сотрудника подтвердится, его ждет увольнение со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, также мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и его непосредственные руководители», - отмечается в официальном сообщении ведомства.