​Росавиация отменила предупреждение по чартерам в Анталью

Росавиация сегодня, 30 мая, сняла предупреждение о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей. Соответствующую телеграмму получили чартерные перевозчики, сообщает ТАСС.

Ранее было отменено общее предупреждение авиакомпаниям о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, но оставалось в силе в части аэропорта Анталья.

«Теперь и это последнее препятствие на пути нарастающего туристического потока в эту страну, являющуюся сегодня лидирующим направлением из зарубежных стран, которые россияне предпочитают этим летом для отдыха, устранено. Также напомним, что по данным АТОР, на чартерную перевозку в Турцию сегодня приходится чуть менее 50 процентов от общего объёма перевозки на этом направлении», - отметили в Ассоциации туроператоров России, уточнив, что новость весьма позитивно воспринята рынком.

«Решение Росавиации будет способствовать стабилизации направления и укреплению доверия туристов к чартерным рейсам на этом направлении» - сказал генеральный директор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин.