​ВЦИОМ: Количество курильщиков в России не снижается

За год количество курильщиков в России не изменилось. По-прежнему, вредную привычку имеет около трети населения, выяснили аналитики ВЦИОМ, проведя опрос в мае этого года. Интенсивность курения среди них крайне высока. 20 процентов всех опрошенных выкуривают в день пачку сигарет или более. Традиционно выше, чем в целом по выборке, потребление табака в группах мужчин (среди них курят 44%), респондентов в возрасте 25-34 лет (40%), со средним образованием (40%).

По оценкам большинства курильщиков (60%) за год интенсивность потребления ими табачных изделий не изменилась. Снизили число выкуриваемых сигарет 25 процентов, и, напротив, стали курить больше 14 процентов.

Отмечается также, что с 2013 года серьезная наблюдается положительная динамика в вопросе о желании бросить курить. Если четыре года назад о стремлении отказаться от вредной привычки заявляли 57 процентов курильщиков, то сегодня – уже 79 процентов. В мае 2017 года заявили, что избавились от зависимости от табака 19 процентов. Катализаторами для решительного отказа от сигарет, помимо сильного желания (его называют 22%), для курящих респондентов скорее всего будут болезни (11%). Кому-то не хватает размеренной жизни (5%), для других (3%) препятствием будет повышение цен, а для двух процентов «стоп-сигналом» может стать обещание родным.