​Путин: Планы экономического развития страны должны быть реалистичными

Президент РФ Владимир Путин рассказал, каковы должны быть планы экономического развития страны. Они должны «наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей и единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества», — сказал президент на совещании по экономическим вопросам, об этом пишут «Ведомости».

Сейчас в разработке находится план действий правительства на 2017-2025 гг. По мнению главы государства, это ключевой документ с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики страны. В нем важно сделать ставку на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности экономики, а также рост производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов.