​Путин по-прежнему не знает, будет ли он принимать участие в выборах — 2018

Российский президент Владимир Путин снова прокомментировал возможность своего участия в выборах главы государства, которые пройдут в 2018 году. На сей раз он разговаривал об этом с журналистами французского издания Le Figaro, которым сказал, что до сих пор не принял решения об участии.

«Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — добавил он.

Все избирательные кампании в стране в последние годы проходили в строгом соответствии с Конституцией, подчеркнул лидер: «Я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом», — пообещал он.