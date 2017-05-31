​Госдума хочет ограничить ставки по микрокредитам

Микрокредиты для россиян в будущем, возможно, станут не столь обременительны: Госдума прорабатывает поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который ограничат максимальный размер ставки по микрозаймам. Как сообщает «Коммерсантъ», намерение депутатов заняться финансами в «быстрых деньгах» подтвердил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который отметил: «Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150 процентов».

Такие предложения уже поступили в Центробанк для изучения: об этом газете стало известно от источников в финансовом регуляторе.

Кстати: По данным ЦБ, сейчас средние значения полной стоимости микрозаймов на рынке составляют 599,3 процента, предельные значения ставок достигают 799 процентов.