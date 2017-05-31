​Виктор Сысун выступил против отмены льгот в Сургуте

На апрельском заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутат Виктор Сысун задал вопрос Уполномоченному по правам ребенка в Югре Татьяне Моховиковой относительно планируемой отмены льгот для отдельной категории граждан. Так, согласно постановлению Администрации города Сургута от 10 апреля 2017 года № 2599 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.06.2015 №4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» из перечня льготных категорий, имеющих право на частичную оплату (50%) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учебных заведениях с 01.07.2017 г. будут исключены следующие категории: многодетные семьи, семьи участников боевых действий.

Татьяна Моховикова ответила, что Администрация города Сургута не планировала исключать данные категории, а привела указанную выше меру социальной поддержки к «адресности» получателей, т.е. получатель данной меры социальной поддержки должен быть из числа малоимущих, дабы претендовать на возможность ее получения.

После депутат Виктор Сысун обратился письменно к Уполномоченному по правам ребенка в Югре Татьяне Моховиковой с просьбой оказать содействие по восстановлению прав указанных семей на получение льготы (50%) по оплате родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных образовательных организациях на территории города Сургута.

«В подобной трактовке постановления Администрация города Сургута, именно сокращает категории проживающих на территории города граждан, которым предоставляется компенсация родительской платы за посещение детьми детских садов в части многодетных семьей и семей ветеранов боевых действий»,- написал депутат Сысун в своем обращении. Кроме того к письму были приложены: Информация о льготах и размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2017 году. А также копия Постановления Администрации города Сургута от 10.04.2017 №2599.

На днях стало известно, что глава Сургута Вадим Шувалов отложил вступление в силу данного документа на год, чтобы разработать, и обсудить с горожанами систему льгот для упомянутых категорий граждан. Подчиненным, ответственным за непродуманное постановление, он вынес дисциплинарное взыскание.