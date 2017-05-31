​Нарушители антитабачного закона в Югре пополнили казну на 656 тысяч рублей

Ко Всемирному Дню без табака, который отмечается 31 мая, окружной Роспотребнадзор подвел итоги работы за минувшие пять месяцев 2017 года по по пресечению нарушений антитабачного закона.

Так, в Югре за это время было проведено 62 проверки в торговых точках, осуществляющих розничную продажу табачной продукции. Выявлено 75 фактов нарушения антитабачного закона. По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях, вынесено 67 постановлений в отношении юридических и должностных лиц, граждан, наложено штрафов на сумму более 656 тысяч рублей. Штрафовали за курение в неположенных местах, отсутствие курилок, нарушение ценообразования и прочее.

«За апрель-май текущего года установлено, что наиболее частым нарушением антитабачного законодательства является курение граждан в неположенных местах. За указанный период сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре вынесено 104 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности на общую сумму 89 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства и подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.