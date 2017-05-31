​Наталья Комарова и Игорь Сечин подписали соглашение о развитии соцсферы Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали соглашение о развитии социальной сферы региона. Документ расширяет сотрудничество округа и госкомпании и предусматривает реализацию социально значимых проектов в сфере образования, науки и просвещения, культуры, патриотического воспитания, а также популяризации физкультуры и массового спорта.

«Особое внимание уделяется реализации проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципальных образований округа. Наиболее крупные проекты включают строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в Нижневартовске, реконструкцию школы для размещения групп детского сада в поселке Луговской Ханты-Мансийского района, реконструкцию объектов сети теплоснабжения в Нефтеюганске, ремонт автодорог Нижневартовска», - пояснили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Также будет оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной Войны и труда, ветеранам нефтегазовой отрасли, инвалидам и социально незащищенным слоям населения.