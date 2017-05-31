​В Когалыме поймали угонщика-неудачника, который за ночь повредил три автомобиля

В Когалыме полицейские задержали ранее судимого 22-летнего жителя Томской области, который за одну ночь совершил три неудачных угона. На улице Бакинской он угнал ВАЗ-2112, но проехал на нем лишь несколько метров, въехав в мусорный бак. Затем он разбил стекло у другого автомобиля, но не смог даже завести машину, так как аккумулятор был снят. В следующем автомобиле, который приглянулся преступнику, был пуст бак, и угонщик вновь смог проехать всего несколько метров.

Все потерпевшие обратились в полицию. Когда угонщика-неудачника задержали стражи порядка, он признался в содеянном и пояснил, что совершал угоны для того, чтобы съездить домой.

Сейчас отделом дознания ОМВД России по г. Когалыму возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (Угон) и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 166 УК РФ (Покушение на угон). Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Когалыму.