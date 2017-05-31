​В Мегионе внедорожник вылетел в кювет, пострадал водитель // ФОТО

За прошедшие сутки на дорогах Югры произошло пять автоаварий, в которых пострадали пять человек. Около пяти утра в Мегионе 23-летний водитель на автомобиле «Шевроле Нива» вылетел в кювет. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД округа, молодой человек отвлекся от управления автомобилем, в результате чего совершил наезд на железное ограждение левой обочины с последующим опрокидыванием. Автомобилист получил телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры