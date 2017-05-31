​В бюджете страны стало больше секретных расходов

Во внесенных на прошлой неделе в Госдуму правительственных поправках в бюджет впервые за много лет не оказалось данных о полных расходах по функциональным направлениям, пишет РБК. Это касается 14 разделов, в частности, «Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика».

Полные расходы — это открытые плюс закрытые (секретные) ассигнования. В результате парламент и общество могут лишиться инструмента, который позволял хоть как-то детализировать секретные расходы бюджета. Минфин не видит такой проблемы и объясняет изменение, которое считает несущественным, большей ориентацией правительства на «программно-целевой подход».

Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин, долгое время анализирующий прозрачность российского бюджета, не удивлен. Он отмечает, что все большая бюджетная закрытость — это многолетний тренд. По его данным, федеральный бюджет двигался в правильном направлении с точки зрения открытости и прозрачности, по крайней мере в военных расходах, примерно до 2006 года, после чего началась негативная тенденция.