Минэкономразвития не прогнозирует рост пенсий до 2035 года

Минэкономразвития составил целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых. В документе, с котором ознакомились «Ведомости», закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Доходы россиян же, согласно пронозу, вернутся к докризисному уровню только в 2022 году.

Министерство рассчитывает повышать темп роста экономики за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум у пятая части населения доходы в сравнении с другими сильно сократятся.

В случае успешной реализации реформ экономический рост достигнет 3,5 процента к 2026 году, затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже, рассчитывает Минэкономразвития. В итоге реальные доходы населения, за последние три года упавшие на десять процентов, только к 2022 году достигнут уровня докризисного 2013 года, следует из прогноза.