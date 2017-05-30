​Югра вошла в тройку регионов-лидеров РФ по социально-экономическому положению

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2016 года вошел в тройку регионов-лидеров по социально-экономическому положению. Список составлен рейтинговым агентством РИА Рейтинг.

Югра расположилась на третьей строчке с 69,9 баллами, впереди только Москва и Санкт-Петербург. «Прочная фундаментальная экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места по большинству показателей, которые входят в расчет рейтинга. Состав первой пятерки остается неизменным несколько лет подряд», - подчеркнули специалисты агентства.

Аналитики отмечают, что в 2016 году лидеры и аутсайдеры рейтинга относительно 2015 года в основном сохранили свои позиции.