​В Мегионе бизнесмен обманул администрацию: получил деньги за снос домов, а работы не выполнил

В Мегионе сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по городу выявили факт мошенничества, совершенный при исполнении муниципального контракта. Еще весной прошлого года 32-летний бизнесмен из Брянской области заключил с мэрией контракт на выполнение работ по сносу жилых домов. Позже он предоставил заказчику акты о приеме выполненных работ по сносу трех зданий, которые фактически исполнены не были.

«Таким образом, предприниматель за якобы выполненную работу получил из бюджета администрации города денежные средства в сумме около 50 тысяч рублей. В настоящее время в отношении мужчины отделом дознания ОМВД России по Мегиону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе ведомства.