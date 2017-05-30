​АО «Тюменская энергосбытовая компания» реализует первый в Югре энергосервисный контракт на объекте жилищно-коммунального комплекса в Сургуте

Дочернее предприятие АО «Тюменская энергосбытовая компания» – ООО «НЭП» – заключило с управляющей компанией «Комфорт» энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения многоквартирного жилого дома по улице Генерала Иванова, 3.

Напомним, что энергосервисный контракт – это вид договора по выполнению энергосберегающих мероприятий. При его реализации инвестор за собственный счёт устанавливает новое энергосберегающее оборудование, а возврат средств осуществляется исходя из экономии, полученной от его использования.

В рамках проекта вместо старых светильников с ртутными лампами будут установлены современные энергоэффективные светодиодные светильники российского производства торговой марки GALAD серии «Победа» от компании ООО «БЛ ТРЕЙД». Оборудование отвечает всем требованиям, предъявляемым к системам наружного освещения.

Срок действия энергосервисного контракта – 5 лет. Новые светодиодные светильники обладают длительным сроком службы – не менее 10 лет, повышенной светоотдачей, обеспечивают необходимый уровень освещённости при гораздо меньшем потреблении электрической энергии. Установка нового оборудования не требует вложения денежных средств управляющей компании и собственников квартир жилого дома. Оплата за модернизацию системы освещения будет обеспечиваться инвестору за счёт средств, полученных от экономии в результате внедрения новых светильников.

После реализации проекта новая система освещения перейдёт в собственность жильцов дома и позволит снизить затраты на освещение мест общего пользования в жилом доме до 60%. Все это позволит уменьшить уровень криминогенной и аварийной обстановки в границах придомовой территории жилого дома в тёмное время суток, снизить нагрузки на электрические сети жилого дома. При этом будут снижены затраты на эксплуатацию энергетического оборудования, вызванных необходимостью утилизации отслуживших свой срок ртутьсодержащих ламп.

«В ноябре прошлого года на заседании Комиссии по энергосбережению при Правительстве ХМАО-Югры заместитель Губернатора ХМАО-Югры Дмитрий Шаповал поставил перед руководством города Сургута задачу о заключении в 2017 году 14 энергосервисных контрактов, – отмечает заместитель генерального директора по производственным вопросам АО «ТЭК» Владимир Корабельников. – Тюменская энергосбытовая компания готова выступить инвестором в реализации энергосберегающих мероприятий для объектов города и округа, имеющих потенциал энергосбережения, и первый шаг уже сделан».

Отметим, что АО «Тюменская энергосбытовая компания» стало первой организацией Тюменского региона, которая на практике применила энергосервисный контракт. С 2014 года ООО «НЭП» – дочернее предприятие АО «ТЭК» – успешно реализовало энергосервисный контракт в детском противотуберкулёзном санатории «Верхний бор» в г. Тюмени, а в настоящее время реализует проект по модернизации внутреннего освещения в МАУ «Сургутская филармония» г. Сургута. Внедрение энергосервисных технологий обеспечило учреждениям снижение затрат на освещение на 52% и 62% соответственно. Оба проекта отмечены наградами Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения «ENES» в 2015 и 2016 годах, а также премией «Итоги года Урала и Сибири -2015» в номинации «Энергоэффективное решение».