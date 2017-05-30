​Этой ночью в восточных районах Югры пройдут сильные дожди и мокрый снег

В ночь на среду, 31 мая, в восточных районах Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления — сильные дожди, мокрый снег, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В западных и центральных районах осадков не ожидается. Днем ожидается местами небольшой, в юго-западных районах умеренный дождь. Температура воздуха составит +8,+13 ºС, местами +3,+8 ºС.

Первые дни лета тоже, по прогнозу синоптиков, будут дождливыми. 1 июня температура днем составит +11,+16 ºС, в северных и восточных районах +5,+10 ºС; 2 июня +13,+18 ºС.