​Медведев потребовал от госкомпаний пересадить топ-менеджеров на отечественные самолеты

Топ-менеджеры российских госкомпаний должны летать на самолетах отечественного производства, заявил премьер Дмитрий Медведев. Как передает «Коммерсантъ», в апреле глава правительства утвердил директиву, по которой представители государства в советах директоров государственных компаний должны голосовать «за» только при закупке (с 2017 года) или аренде (с 2019 года) российской авиатехники. Мера, по его мнению, должна «скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний».

Предполагается, что таким образом будет поддержан Sukhoi — вероятно, управленцы будут пересаживаться на SSJ 100, однако о данных, что кто-то уже это сделал, нет.